Senac tem mais de 2 mil vagas em cursos técnicos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia

O Serviço Nacional de Aprendizagem comercial (Senac) do Acre está com inscrição abertas para vários cursos em Cruzeiro do Sul, Brasileia e Rio Branco. São mais de 50 possibilidades de cursos diferentes com cerca de 2.000 vagas.

Esta primeira programação de cursos do ano é referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, e traz a oferta de cursos de formação inicial e cursos técnicos em todas suas unidades.

Abraão Maia, diretor de ensino do Senac, informa que melhores informações podem ser obtidas no portal do Senac e as inscrições são presenciais. “O mercado de trabalho está em constante movimento. A qualificação ou a requalificação é fundamental”, disse ele.

(TVAC).