Parques de Rio Branco oferecem programação de férias na próxima semana

O período de férias escolares ficará ainda mais animado com a programação de férias que será oferecida pelos parques urbanos de Rio Branco. A partir do dia 20 de janeiro, a prefeitura irá realizar diversas atividades lúdicas em quatro parques da capital acreana, com a ação Férias nos Parques.

Os detalhes finais da programação completa estão sendo finalizados esta semana. A ideia é reunir crianças, pais e mães para curtir o evento preparado especialmente para as famílias, de forma gratuita. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente estão empenhadas na realização do projeto.

As datas e locais do Férias nos Parques já foram definidos: no Horto Florestal, de 20 a 24 de janeiro (8h30 às 11h e 14h30 às 17h), Parque do Tucumã, de 27 a 29 de janeiro (15h30 às 20h30), Parque da Maternidade, de 25 a 26 de janeiro (15h30 às 20h30) e no Parque Cidade da Criança, de 30 e 31 de janeiro (15h30 às 20h30).