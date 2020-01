Mazinho Serafim entrega novo veículo e equipamentos ao Creas de Sena Madureira

Como estratégia para aumentar os índices de cobertura vacinal do município, a Prefeitura de Rio Branco lançou nesta quarta-feira, 15, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a campanha de atualização do calendário vacinal 2020.

A meta é imunizar 95% de crianças menores de cinco anos no período de janeiro a maio de 2020. De acordo com as autoridades de saúde, o Acre está entre os estados com pior desempenho nas metas de imunização do Ministério da Saúde. A principal consequência disso é a possível volta de doenças consideradas erradicadas no País, como sarampo e poliomielite, sendo as crianças as mais afetadas com esse cenário.

Em razão disso, o MP acreano articulou em setembro de 2019, um esforço interinstitucional com o objetivo de elevar a cobertura vacinal no Estado. O resultado foi a formação de um grupo de trabalho formado por equipes das secretarias de Saúde, Educação do Governo e da Prefeitura de Rio Branco, MPAC, com apoio do Conselho Regional de Medicina (CRM) e Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), que realiza reuniões periódicas e organizou a vinculação da regularidade da carteira de vacinação à matrícula e rematrícula para as aulas deste ano na capital.

“A participação do Ministério Público tem sido fundamental, que poderia atuar de maneira apenas a cumprir as prerrogativas de fiscalizar e cobrar ação efetiva do poder público, mas a Promotoria de Saúde tem sempre buscado o diálogo e a resolutividade dessa e de outras situações, visando o bem da sociedade. Por isso, quero reconhecer que o MPAC tem sido parceiro na garantia ao acesso e direito das pessoas à saúde”, disse o secretário de Saúde, Oteniel Almeida.

O promotor de Justiça, Glaucio Oshiro, relatou estar feliz e surpreso com toda a movimentação gerada desde o ano passado pelas instituições envolvidas no enfretamento à melhoria dos índices de cobertura vacinal.

“Poucas são as vezes em que antes das tragédias acontecerem, conseguimos dar as mãos, nós ainda não precisamos enfrentar uma calamidade na saúde, nesse caso, nos unimos e estamos nos antecipando. Quero parabenizar a Prefeitura de Rio Branco e a estratégia antecipada dos órgãos envolvidos nessa ação que tem o objetivo de elevar os índices de cobertura vacinal no estado”, disse o promotor.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, agradeceu a parceria do Ministério Público na execução da estratégia de aumento da cobertura vacinal na capital. Ela também apresentou medidas que serão adotadas pela gestão municipal no sentido de melhorar esses índices.

“O MPAC tem abrigado tão boas iniciativas, com a participação sempre efetiva não apenas nessa questão da cobertura vacinal, mas em tantas outras, que buscam fortalecer políticas públicas na nossa cidade”, disse.

Socorro Neri informou que nos próximos dias haverá incremento no atendimento das Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps), que atualmente já funcionam com horário estendido de segunda a sábado, das 7h às 19h. A novidade será o atendimento médico, das 12 às 14h, com isso, a população terá mais opção de acesso aos serviços de saúde.

“O enfrentamento a esse desafio não pode ser responsabilidade somente da Secretaria de Saúde, mas de toda a gestão municipal e da sociedade, uma ação compartilhada, pela proteção e saúde das nossas crianças e adolescentes”, finalizou a prefeita.