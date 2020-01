Mauro Sérgio confirma colégios agrícolas em três municípios

Após ser exonerado pelo vice-governador Major Rocha (PSDB), no ano passado, o ex-controlador geral do Estado do Acre, o advogado Oscar Abrantes, retornou às suas origens.

Na manhã desta quarta-feira (15) o advogado foi nomeado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antonio Cristovão Correia de Messias, com um cargo comissionado nível 4. Ele ficará lotado no gabinete do homem forte e um dos Conselheiros de Gladson Cameli, Antônio Malheiros.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do TCE.

Apesar de ser um dos homens fortes da “República do TCE”, sua gestão à frente da CGE nunca agradou ao Palácio Rio Branco.