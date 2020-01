Juruá teve quase 4 mil casos suspeitos de dengue notificados em 2019, informa Saúde

O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou nesta quarta-feira, 15, que a região do Vale do Juruá notificou pelo menos 9.464 casos suspeitos de dengue ao longo de 2019. Destes quase 4 mil casos suspeitos, 3.956 foram confirmados no ano passado na região que compreende os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.

Além disso, também houve 67 casos de dengue com sinais de alarme, quando o paciente apresenta sangramentos ou outros sintomas mais graves. Outros quatro casos apresentaram dengue grave. Nos primeiros dias de 2020, no intervalo entre os dias 5 e 11 de janeiro, já foram notificados 366 casos suspeitos de dengue nessas cidades e 149 confirmações de dengue.

A Sesacre garante que vem mantendo uma equipe de técnicos no Vale do Juruá, para auxiliar as autoridades locais em Saúde no combate à dengue e auxiliando o fluxo de atendimento das pessoas acometidas pela enfermidade. Nos próximos dias, a médica infectologista Suiane do Vale, de Cruzeiro do Sul, se desloca para Marechal Thaumaturgo para auxiliar nos trabalhos dos técnicos.

O governo diz ainda que busca orientar, monitorar e investigar os casos de óbito, sendo as secretarias de saúde dos municípios as responsáveis pela prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor.

Fonte: Agência de Notícias do Acre