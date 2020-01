Hospital de Mâncio Lima recebe aparelho de eletrocardiograma e desfibrilador

A partir do dia 20 somente os policiais penais (ex-agentes penitenciários), atuarão nos presídios acreanos. Os militares deixarão as funções nos complexos penitenciários.

Cerca de 140 policiais militares foram dispensados do serviços como de escoltas e segurança interna e externa, que passam a ser exclusivos da nova categoria.

Em Cruzeiro do Sul, 19 PMs deixarão as funções no Complexo Penitenciário Manoel Neri, sendo 17 homens e 02 mulheres.

Eles faziam escoltas judiciárias dos presos, ficavam na guarda de entrada do complexo e em 3 guaritas ao redor do complexo.

Agora todas as funções no presídio que abriga 840 presos serão executadas pelos 133 policiais que atuam no Complexo Manoel Neri, sendo que 84 ficam dentro do local.

O diretor do Complexo, Missael Melo, ressalta que a Polícia Militar não será mais acionada, mas afirma que o trabalho sem a PM não será fácil.

“Teremos muitas dificuldades pra dar conta de tudo”, conclui Missael.