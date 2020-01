Histórico do PT quer Nazaré no jogo 

O militante político petista da velha guarda, Abrahim Farhat, o Lhé, está entre os que defendem a necessidade do PT ter um candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco nesta eleição. Em conversa com o BLOG DO CRICA deu como sugestão ao partido que colocasse no debate para ser este nome, a ex-vice-governadora Nazaré Araújo, segundo ele, por ser alguém sem arestas e trazer o simbolismo do pai, o ex-governador José Augusto, que foi cassado no regime ditatorial. Diz ainda na defesa da sua proposta o fato de ela ser mulher, o que seria um atrativo político a mais. Liguei para um amigo da cúpula petista para saber sua opinião e se a ideia teria chance de decolar. Foi pessimista, achou que na campanha, a Nazaré representaria o fracasso da gestão da qual foi vice, que foi varrida do poder no primeiro turno.

ABRAÇO DOS AFOGADOS

O fato do PSB poder ter quatro vereadores na legenda na disputa da eleição para a Câmara Municipal de Rio Branco, longe de ser benéfico, é um complicador. Quem é o candidato novo que vai querer entrar nesta chapa para ser bucha de canhão? Lembra o abraço dos afogados.

BOA VANTAGEM

Os partidos que não possuem nenhum vereador nos seus quadros levam uma vantagem na formação de chapas para a Câmara Municipal de Rio Branco Pelo fato de não terem que competir com medalhões, torna mais atrativo a vinda de candidatos novos á disputa.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA

“Milhares de pessoas vão aos EUA ver ratos falantes e milhares podem vir ao Acre ver réplicas de dinossauros”. Secretária de Turismo, Eliane Sinhasique. My God! A Pequena destemperou! Os “ratos falantes” que cita é a Disneylândia, o maior complexo mundial de entretenimento e fantasias. Comparar a Disneylândia com duas estátuas de dinossauros é brincadeira de criança.

DA FLORESTANIA Á PRÉ-HISTÓRIA

Triste do Estado que foca seu desenvolvimento em estátuas de dinossauros. Reproduzo uma frase que vi na internet: “Acre, da Florestania á Pré-História”. Saio, agora, do inócuo debate .

COISAS MAIS INTERESSANTES

Vamos falar agora de algo que interessa à coletividade. Não vejo como populismo a decisão do governador Gladson Cameli de fazer doação de uniformes escolares aos alunos da rede estadual, mas como mão amiga. Milhares de famílias mal têm para o alimento de cada dia.

IDEAL É GERAR EMPREGOS

Claro que o ideal é gerar empregos e renda a estas famílias, mas enquanto isso não ocorre, a medida não deixa de ser uma ajuda. Não se derruba o nível do desemprego em tempo curto.

O POVO PEDE COMIDA

Na última entrevista que fiz com o governador Gladson Cameli, na virada do ano, este me relatou comovido que nas andanças nos bairros, ouviu muitas vezes, ao invés de pedido de brinquedos, pedido de ajuda para comprar comida. Isso é que tem de gerar forte debate.

NADA MAIS RÁPIDO

Não existe algo mais rápido para gerar emprego e renda do que ativar a Construção Civil.

CAMELO CONTINUA

A coluna teve ontem a informação que a secretária Socorro Camelo não sairá da Comunicação da prefeitura de Rio Branco. Nem tinha razão de ser. É afinada com a prefeita e a imprensa.

COORDENADOR DE CAMPANHA

O ex-senador Jorge Viana assumiu a coordenação política na formatação de uma candidatura à prefeitura da capital do PT. É o responsável pelas conversas de aglutinamento. Está muito próximo do ex-governador Binho e do ex-prefeito Marcus Alexandre nesta missão política.

NOMES POSTOS

Os nomes citados até aqui no debate interno são do Angelim, Binho Marques e Daniel Zen.

NÃO DEIXA O PSB

A fonte é segura. A prefeita Socorro Neri não deixará o PSB. Está descartada a filiação no PSD.

QUADRO FAVORÁVEL

Até aqui se contabiliza cinco partidos anunciando candidatos a prefeito de Rio Branco. A se configurar este número seria um quadro favorável à candidatura da prefeita Socorro Neri ir ao segundo turno, pela pulverização dos votos, por não estar mal na gestão, e disputar no cargo.

MUDOU A CONFIGURAÇÃO

O MDB mudou a configuração do perfil em que era sempre citado como o “partido do Flaviano Melo”, abriu as portas para a chegada de novos nomes, os rumos não são mais discutidos num grupinho restrito da cozinha emedebista, mas num universo amplo, e deu uma remoçada.

NO JOGO PARA VALER

E os resultados vieram. O MDB tem certos 18 candidatos a prefeito e pode chegar aos 19.

DERROTA DOS MEDALHÕES

Nos últimos anos a prefeitura de Tarauacá vem sendo comandada pelo cartel político dos Damascenos e Vitorinos, com um de seus membros se alternando no poder a cada eleição. Na campanha deste ano os nomes apontados como favoritos não integram nenhum dos dois clãs.

CONFRONTO DEFINIDO

Em Cruzeiro do Sul, o confronto pela prefeitura do município indica estar definido, entre o prefeito Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTAS) e o filho do ex-prefeito Vagner Sales, o Fagner Sales (MDB). Não creio que possa aparecer um nome alternativo para desbancar um dos dois.

COM FICARÃO?

Resta saber como ficarão o PT e o PCdoB, que não terão candidatos a prefeito do município.

BEM MAIS ACIRRADOS

Os debates na Assembléia Legislativa tendem a ser mais acirrados este ano, devido a disputa das prefeituras, que envolverá diretamente todos os parlamentares. E também se acentuarem as cobranças da oposição, por já ter passado mais de um ano do governo Gladson Cameli.

TERIA QUE HAVER AFINAÇÃO

A adoção da marcação de consultas por telefone anunciada pelo Gladson seria um avanço formidável se as coisas na SESACRE funcionassem azeitadas entre os seus mais diversos setores, e sabe-se que isso não ocorre. O próprio governador diz estar a Saúde um “caos”.

RESOLVER O BÁSICO

O que precisa ser resolvido de imediato é a falta de médicos e de medicamentos nas unidades de saúde. Resolvida esta equação, se teria avançado positivamente para tirar a Saúde da UTI.

BOA REFREADA

A estratégia de espalhar barreiras policiais por pontos estratégicos da cidade deu uma boa refreada no número de roubos de carros, que tinha alcançado patamares alarmantes. A Segurança tem muitos problemas ainda para chegar ao ideal, mas já se notam os avanços.

PELO MENO NISSO

Pelo menos, nesta gestão não apareceu ninguém querendo combater o crime com apitos.

LEI É PARA TODOS

O MP Eleitoral é só ficar atento ás redes sociais que vai ver parlamentar federal levando candidato declarado a prefeito da capital para visita às repartições públicas. Lei é para todos.

CIDADE DO MEDO

A Cidade do Povo virou a cidade do medo, um dos bairros mais perigosos de Rio Branco. Boa parte dos assaltos que acontecem na capital tem a sua origem no lugar. O caso deste empresário seqüestrado e torturado foi apenas mais um no registro de crimes no bairro.

QUEM GANHA SOU EU

Para o repórter Chiquinho TK, quem ganhará a eleição para prefeito de Tarauacá será ele.

QUAL É A DO PETECÃO?

É a pergunta que ronda dentro do MDB sobre o comportamento político do senador Sérgio Petecão (PSD). Não conseguiu tirar a prefeita Socorro Neri do PSB. E parte para um plano mais ousado e difícil: tirar o Angelim do PT. Seria um gol, mas acho que a bola bate na trave.

NÃO PODE REPETIR

Caso se confirme a negativa do ex-prefeito Angelim para ser candidato a prefeito pelo PSD, não vai restar alternativa ao não ser a de se juntar à candidatura do Roberto Duarte (MDB). Não pode pegar qualquer um para prefeito ou repete o fiasco da candidatura do Fernando Melo à PMRB. O Petecão precisa entrar fevereiro com o destino do PSD definido.

PRIMOR DE SARCASMO

Recomendo a leitura do artigo do ex-deputado Luiz Calixto na sua coluna no ac24horas, com o título: “A pequena piada dos dinossauros gigantes”. Um trecho….a figura de um dinossauro como meio de atrair turistas para o Acre terá o mesmo efeito de usar uma branquela alemã para a ser a Globeleza…. E segue com uma pitada demolidora de humor atrás da outra.

FRASE DO DIA

“Eu sou do tempo em que o ridículo era algo a ser evitado, não um objetivo a ser atingido.” Roana Hermann