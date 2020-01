Governo afasta Gerente do Depasa preso por agredir a esposa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) considera um aumento de R$ 20 bilhões nas concessões de infraestrutura no primeiro trimestre do ano. A expectativa é que a carteira alcance R$ 200 bilhões, segundo informações repassadas pela diretoria do banco ao jornal O Estado de São Paulo.

São projetos de concessões do governo federal, Estados e municípios que estão sendo modelados pelo banco para serem leiloados nos próximos anos. O foco em 2020 serão os leilões do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa) – e outras quatro empresas de saneamento estaduais no Amapá, Alagoas e Rio de Janeiro – e de rodovias federais. O leilão de concessão começa por Alagoas e a venda do Depasa – e das demais empresas de saneamento listadas – ocorre no segundo semestre.

Ainda segundo o jornal paulista, o BNDES pretende apresentar esses projetos no Oriente Médio, Japão e China. O modelo da concessão deve ser através de parceria público-privada.