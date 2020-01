Exame que detecta problemas cardíacos agora é feito no hospital de Tarauacá

Com apenas 12 policiais militares atuando nas ruas, o comando da 2ª Cia. da PM em Xapuri solicitou reforço ao Comando Geral da Polícia Militar do Acre para o policiamento na cidade durante os festejos de São Sebastião, que começam a se intensificar a partir do meio desta semana.

O contingente solicitado é de 15 policiais para reforçar o trabalho ostensivo, com uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e de trânsito, com uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e um agente da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito – CIFTRAN.

Atualmente, Xapuri conta com um total de 27 policiais militares, dos quais 5 estão de férias e 3 de licença especial (LE). Dos 19 restantes, três trabalham no serviço interno e 4 na guarda do quartel. Sobram 12 estão divididos em 4 guarnições que se revezam em turnos de 12 x 36 horas de serviço.

O quadro é considerado reduzido para um município que tem mais de 19 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Nos últimos anos, o efetivo da Polícia Militar em Xapuri sofreu uma drástica redução por conta da passagem de muitos militares para a reserva remunerada.

O período da Festa de São Sebastião é sempre um momento delicado para a segurança pública em Xapuri, pois a quantidade de pessoas na cidade nesses dias chega a triplicar com relação à população da zona urbana. No entanto, não têm sido registradas ocorrências graves, relacionadas à festa, nos últimos anos.