Delegado alerta cruzeirenses para golpes das redes sociais

O Hospital Dr. Abel Pinheiro Filho de Mâncio Lima (que segue em obras há quase dois anos), recebeu equipamentos que poderão salvar vidas: um aparelho de eletrocardiograma e um desfibrilador.

Em caso de urgência cardíaca, os pacientes tinham que ser transportados para Cruzeiro do Sul, situação que deverá mudar com o funcionamento dos aparelhos.

O diretor da unidade hospitalar, Josianis Araújo, diz que apesar das dificuldades devido ao espaço reduzido por causa da obra, os atendimentos prosseguem. “Pode sim haver uma certa demora, mas em 2019 contabilizamos cerca de 100 mil procedimentos. E agradecemos ao governo do Estado pelo eletrocardiograma e o desfibrilador, muito importantes pra nossa cidade”.

Os aparelhos

O eletrocardiograma, também chamado de ECG é o exame que detecta se existe alguma falha no funcionamento do coração. Usado para detectar arritmias, taquicardias, bradicardias ou indícios de infarto.

O ECG é simples e rápido e o gráfico gerado mostra se o ritmo e intensidade dos batimentos cardíacos estão dentro do normal – entre 60 e 100 bpm. O eletrocardiograma também é capaz de monitorar se dispositivos como marca-passo, estão funcionando.

O desfibrilador é o aparelho que restabelece o ritmo cardíaco do paciente em casos de parada cardiorrespiratória. Emite uma carga elétrica moderada no coração que está sofrendo algum tipo de arritmia. Este choque reorganiza as células do organismo e estimula o órgão a bombear o sangue e voltar ao seu funcionamento normal.