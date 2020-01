Crianças passam três dias trancadas em casa e são resgatadas pelo Conselho Tutelar

Três irmãos com idades entre 1, 3 e 4 anos, foram resgatados por uma equipe do Conselho Tutelar do município de Tarauacá esta semana em situação de completo abandono. Uma denúncia anônima levou o Conselho e a Polícia Civil até a zona rural da cidade para encontrar as crianças.

Segundo a denúncia, os irmãos estiveram por três dias sozinhos e trancados dentro de casa, sem a presença de um adulto.

Os agentes públicos se deslocaram até a comunidade Maracanã, localizada na BR- 364, trecho entre Tarauacá a Cruzeiro do Sul, para encontrar as vítimas. Segundo as autoridades locais, os três irmãos foram localizados completamente sujos, com fome e sem água. A casa em que elas estavam tinha forte odor de fezes e urina.

O Conselho Tutelar de Tarauacá informou que o pai das crianças foi localizado e levado para a delegacia para providências cabíveis.