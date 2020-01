Corpo é encontrado e pode ser de homem que desapareceu após sair para caçar

Nesta quarta-feira (15) um corpo que ainda não foi identificado, foi encontrado por moradores da comunidade do Badejo, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. No Vale do Juruá, há registro de 16 pessoas desaparecidas desde o ano passado.

De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, as informações que chegam se trata de um homem que desapareceu recentemente após sair para caçar. Segundo Batista a região não é de mata fechada.

“O corpo foi encontrado, mas as informações ainda são muito prematuras. Nossas equipes e do Instituto Médico Legal (IML) já se deslocaram para o local. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado ainda. Vamos esperar os familiares fazer o conhecimento”, afirmou Batista.

