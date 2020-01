Bittar ajusta PEC para apresentar relatório do Pacto Federativo

O setor moveleiro é importante para a economia de Cruzeiro do Sul. O município tem um polo moveleiro, inclusive com marceneiros capacitados por alemães.

Nos últimos dias, o deputado estadual Luis Gonzaga (PSDB) esteve presente em reuniões que buscam resolver os entraves que ainda dificultam o desenvolvimento do setor.

Um dos problemas enfrentados pelos profissionais é a dificuldade em adquirir madeira de forma legal. Em uma primeira reunião, com a presença do vice-governador Major Rocha, o governo garantiu empenho para resolver a questão.

“O setor moveleiro de Cruzeiro do Sul possui uma característica diferenciada em virtude do aprendizado alemão. Passa por grande dificuldade em adquirir matéria prima legalizada, mas o governo do estado está empenhado em desburocratizar o processo, através do apoio técnico na legalização”, disse Gonzaga.

Agora, novos passos vão ser dados por meio da participação da representação do Sebrae em Cruzeiro do Sul e a participação da Fieac. No último encontro, José Adriano, presidente da entidade esteve presente.

“O SEBRAE, através do Escritório Regional do Juruá, realizou um diagnóstico no setor e que realizará esse ano cursos e consultorias que venham a auxiliar no desenvolvimento empresarial. A FIEAC também está entrando com o trabalho de desenvolvimento profissional e fortalecimento da categoria. Participamos de uma reunião com os empresários moveleiros de Cruzeiro do Sul, Presidente da FIEAC, José Adriano, gerente regional do Sebrae, Jairo Negreiros e Representante do Vice Governador, Jardson Negreiros, para apresentação do planejamento e desenvolvimento de ações para o ano de 2020. Reunião, por sinal, muito produtiva”, afirmou o parlamentar.