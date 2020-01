Um juiz a toda prova!

O juiz Giordane Dourado, da 9ª Zona Eleitoral, em entrevista recente ao ac24horas, disse que “enquanto não mudar o sistema, enquanto não mudar essa mentalidade de querer fazer do jeitinho brasileiro, nós não temos, hoje, como ter um período eleitoral isento de desonestidade e corrupção”. Porém, suas palavras não serão salvo-conduto para prefeitos e vereadores que vão disputar as reeleições (outros candidatos também) abusarem do poder econômico. Algumas prefeituras já estão estruturando verdadeiros esquemas de corrupção para garantir a reeleição dos titulares. A lei, como se diz no latim “Erga omnes”, contra todos!

“Permaneça onde você é amado, valorizado, respeitado; lugar em que as pessoas são agradecidas a você; se não, vá embora”. (Ap. Afif Arão)

. O PSDB apresentou um excelente nome para disputar prefeitura de Epitaciolândia, o do delegado Sérgio Lopes, presidente da Associação dos Delegados.

. É comum delegados, promotores, procuradores, policiais miliares e juízes fazerem incursão na política partidária.

. Epitaciolândia ganharia muito renovando o quadro político, chega das mesmas caras!

. Mudando de mel pra melado;

. A reeleição é um crime contra a democracia porque, geralmente, quem disputa a eleição corrompe e é corrompido pela máquina pública.

. Usa o poder público para cooptar lideranças, calar a imprensa e comprar votos!

. Aqui, ou acolá um prefeito é descoberto e processado; coisa muita rara dado as condições de quem eu deve fiscalizar a lei e punir.

. A corrupção na gestão pública segue um padrão (ou padrões).

. Estou falando da Foz do Breu o camarada lá da Vila Brasília entende que é com ele; falo do processo eleitoral do Zé das Catracas em Cruzeiro do Sul, o Zé das Moças de Plácido de Castro também já acha que é ele.

. É todo mundo vestindo a carapuça, que coisa mais esquisita!

. De acordo com o presidente do Avante, Manoel Roque, o empresário Jarbas Soster será candidato a prefeito este ano.

. Ontem foi o aniversário do vereador Rodrigo Forneck (PT), os amigos fizeram uma festa regada a carne, cerveja e coca cola.

. Rodrigo será candidato à reeleição; um bom nome para manter o espaço do campo democrático na Câmara Municipal.

. O PSDB tomou uma decisão importante:

. Não vai brigar com nenhuma liderança do Progressista, MDB, DEM ou mesmo do PSD do senador Petecão.

. O vice-governador major Rocha conversou com o deputado Roberto Duarte sobre as eleições municipais, vai conversar com os demais partidos que fizeram a aliança para ganhar o governo.

. Bem lembrado, ontem aconteceu uma importante reunião com a participação de Roberto Duarte, Ademir Lopes, João Correia, Alércio Dias, Osmir Lima e uma figura de proa da engenharia política do Acre.

. Vem aí o Movimento Democrático Acreano 2.0!

. O senador Márcio Bittar (MDB) tem mantido uma postura coerente e equilibrada na política do Acre; ganha muito com isso.

. Ganhou o respeito e admiração de todos os partidos que elegeram o governador Gladson Cameli porque prega a unidade.

. Certa vez um repórter perguntou ao presidente Lula porque quando ele era oposição tinha solução para todos os problemas.

. “Quem está na oposição pode fazer firula, no governo não, a realidade é outra”.

. Lula tinha toda razão:

. Quem governa não tem tempo de fazer jogadas bonitas sem propósito, embromar, enrolar, encher linguiça, procrastinar.

. O governador Gladson Cameli está correto quando quer ver resultados práticos de sua gestão.

. Segundo ele, esse ano o governo dará início a muitas obras.

. A confusão é grande com o nome da ex-deputada Leila lá por Brasiléia!

. A Leila vá pra lá; a Leila vem pra cá; a Leila é isso; a Leila aquilo; a Leila sai do PT e vai para o PSDB, não vai é para o MDB, talvez para o PDT…

. E a Leila calada, cuidando da filha bebê, não dá um pio…que nem curió de muda!

. Digo para ela o que disse para o vereador Antônio Morais, presidente da Câmara:

. Quer ter sobrevida política, muda de partido, não é crime, a lei permite e a política brasileira funciona assim.

. Os senadores e deputados federais, por exemplo, devem recriar a lei que permite coligações proporcionais para 2022 facilitando suas reeleições.

. Errado?!

. Segundo Maquiavel, não!

. Bom dia!