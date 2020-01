Referência em ensino e qualidade, Escola SESI está com matrículas abertas na Capital

Unidade é referência no ensino de empreendedorismo, robótica e outras disciplinas inovadoras

Referência no ensino de empreendedorismo, robótica e outras disciplinas inovadoras, a nova Escola SESI está com matrículas abertas para o ano letivo de 2020 em Rio Branco. A instituição oferece vagas para Educação Básica, Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental.

Além de contar com um corpo docente extremamente qualificado, a Escola SESI está sendo totalmente reformada para oferecer ainda mais comodidade aos estudantes, que passarão a dispor de uma nova biblioteca, salas de aula ampliadas, acessibilidade e uma moderna estrutura em diversos outros ambientes, em um investimento de mais de R$ 6 milhões.

De acordo com a diretora do Centro Educacional Marília Sant’Ana- Escola SESI, Maria Regiana, a instituição tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente, nos seus aspectos físico, sócio emocional e cognitivo, desenvolvendo a capacidade de liderança, empreendedorismo, inovação, criatividade e a conquista do conhecimento, numa dimensão interdisciplinar.

“Nossa proposta curricular tem um viés inovador e transformador para a educação, com destaque à oferta de componentes curriculares como o ensino da arte, com ênfase às linguagens da música e do teatro, a Educação Tecnológica, por meio da Robótica Educacional, Programa Conecta ZCoding, Projeto F1 in Schools, First Lego League e Empreendedorismo”, acrescenta a diretora.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 3901-4422 ou 3901-4421.

Assessoria FIEAC