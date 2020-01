Quase 400 novos professores efetivos devem ser nomeados

O governador Gladson Cameli afirmou nessa segunda-feira, 13, durante encontro com representantes sindicais da Educação do Acre, que pretende nomear quase 400 novos professores efetivos antes do início do ano letivo de 2020. A presidente do sindicato dos Professores do Estado do Acre (Sinproacre), Alcilene Gurgel, e o vice-presidente da instituição, Edileudo Rocha da Silva, também trataram de outras demandas da categoria.

Cameli ressaltou o projeto que permite a distribuição gratuita de dois conjuntos de uniforme escolar, a reformulação do cardápio da merenda e a inclusão de mais uma refeição. Ele garante que os sindicatos não são tratados como inimigos do governo. “Eu tenho uma grande admiração pelos professores e saibam que farei de tudo para honrar e valorizar estes profissionais que são responsáveis por levar o conhecimento para todos nós. Não sou inimigo dos sindicatos e o nosso governo está sempre de portas abertas para que possamos dialogar e avançar naquilo que for possível”, argumentou.

Os sindicalistas propuseram uma reunião entre os representantes do Sinproacre com o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Mauro Sérgio Cruz, e com o secretário de Estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade para abordar alguns pleitos dos professores para a equipe de governo, assim como a viabilidade econômica e real situação financeira do Estado. A reunião terá data divulgada.