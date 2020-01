“Problemas técnicos” tiram Juizado de Trânsito das ruas; emergência só pelo 190

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Economia da Universidade Federal do Acre (UFAC) está com as inscrições abertas para o minicurso de Matemática Aplicada à Microeconomia. O minicurso irá ofertar uma carga de 45 horas.

São ofertadas 50 vagas e as inscrições se encerram na próxima quarta-feira (22). A turma terá início no mês de Fevereiro de 2020, a partir do dia 02 até o dia 21, no horário das 18h30 às 21h30.

Para a realização da inscrição é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição eletrônico. As inscrições são gratuitas, através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0niEb3Bl1IJb-tFmFHJz0CH3_H4OAn5T0l3nwWxBgpDgDAA/viewform?fbclid=IwAR2eFtQ8bYvmEz8cKrleXRNx7YpDLUUUtQ8aLoHYkz3X3FFkisdkG96i9cs

O critério de seleção levará em conta os primeiros a se inscreverem com todos os dados corretos. A lista de chamada será divulgada no Facebook do PET Economia.

O conteúdo abordado no minicurso será: Operações Básicas, radiciação e potenciação, operações com frações, expressões numéricas, sistema de equações de primeiro e segundo graus, funções de uma variável,funções de variáveis, derivadas parciais e totais, resolução de problemas, otimização não condicionada, função de uma variável, aplicações, otimização condicionada, multiplicador de lagrange e condições de Kunh-Tucker.

O conteúdo será ministrado pelos alunos: Patrícia Lorrany, Melquesedede Brilhante, Natanael Pereira, João Vitor Freitas e Maria Elivânia Nascimento, sob coordenação do Professor e Doutor em Economia, Rubicleis Silva.