Lucas Gomes afirma que o crime usa perfis falsos para atacar sua honra nas redes sociais

Na última semana o ac24horas mostrou a difícil situação de alguns serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) que estão tendo dificuldades para serem executados por conta da falta de contrato para o fornecimento de combustível.

A situação não para por aí, já alguns meses, os próprios servidores estão sendo obrigados a fazer limpeza de seus postos de trabalho e de banheiros das unidades prediais por falta de contrato com uma empresa de limpeza.

Agora, uma nova situação mostra, no mínimo, uma desorganização administrativa do Detran que tem provocado tensões com os policias militares que atuam na ruas. É que a autarquia está sem contrato para o serviço de guincho de veículos.

“Isso é uma vergonha. Atuamos recuperando veículos que são roubados quase todos os dias e quando a gente recupera um veículo, se o dono não pagar pelo guincho, o veículo não é removido”, afirma um policial militar que pediu para não ser identificado.

O policial conta ainda que já se deparou com situações em que o proprietário do veículo não tinha dinheiro par arcar com o guincho. “Teve um caso em que a dona do veículo não tinha dinheiro, afinal ela tinha acabado de ser assaltada. Uma coisa dessas é um absurdo”.

O PM conta que na última quarta-feira, 8, quando policiais trocaram tiros com bandidos que terminou com a morte de dois criminosos e apreensão de armas e de um veículo na região da Vila Acre, em Rio Branco, após toda a ação ainda tiveram que esperar horas para a chegada de um guincho. “Do jeito que vai, daqui há pouco a polícia além de fazer o trabalho de recuperar veículo roubado, trocar tiro com bandido, vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar guincho por causa da incompetência do Detran”, afirma.

O ac24horas entrou em contato com o Detran, que confirmou que a licitação para a contratação está em andamento. Diz ainda que tudo é feito dentro da legalidade, o que é uma obrigação de qualquer órgão público, e não determina um prazo para que a situação seja resolvida.

Leia a nota do Detran:

Realmente a licitação para contratação desse tipo de serviço ainda está em andamento, está tudo sendo feito dentro da legalidade, por isso que está demorando um pouco. Em breve esta questão estará resolvida.