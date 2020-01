Governo quer criar dispositivo móvel para marcação de consultas e exames na saúde

O Portal do Magistrado e Servidor está disponível em um novo sistema. Produzido pela empresa Thema, o sítio possibilita maior facilidade ao usuário no momento de buscar informações da ficha funcional. A mudança do portal faz parte da modernização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) que vem se consolidando por meio do uso de ferramentas que possibilitam mais eficiência na gestão.

Na página, o usuário poderá ter acesso ao contracheque, atualização cadastrais, comprovante de rendimentos, solicitações ao setor de RH, entre outros serviços, sem a necessidade de comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES) para o procedimento.

Em visita às equipes responsáveis pela folha de pagamento dos servidores e magistrados, na sexta-feira, 10, o desembargador-presidente Francisco Djalma classificou o novo programa “um avanço no sistema do Poder Judiciário Acreano”. Ele esteve acompanhado pelo desembargador Roberto Barros, designado pelo Comitê de Governança da Tecnologia da Informação para coordenar a implantação, no qual destacou que todos os serviços oferecidos pelo portal antigo, serão migrados para o novo portal de forma gradual. A visita também foi acompanhada por diretores e assessores.

Nesse primeiro momento, o portal está em homologação para que os magistrados e servidores possam se habituar ao sistema.

Acesso

Para magistrados e servidores ativos, o portal é acessado pela intranet. Magistrados e servidores inativos devem entrar em contato no número (68) 3302-0378 ou enviar sua solicitação para o endereço: [email protected]