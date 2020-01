Gladson participa de noite de hambúrguer com aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil

Os presidiários Samuel da Silva Souza, de 24 anos, Thiago Ferreira de Araújo, 28 anos, Jeferson Jesus de Castro, 21 anos e Gabriel Monteiro Mapeano, de 22 anos, membros da organização criminosa Comando Vermelho fugiram da Penitenciária Francisco D’Oliveira Conde na madrugada desta segunda-feira (13), em Rio Branco.

De acordo com o Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Lucas Gomes, os presos quebraram a cela do pavilhão “P”, tiveram acesso até ao pátio, fizeram uma “teresa” com lençóis e roupas e conseguiram pular o muro.

“Foi aberto um procedimento administrativo para verificar as circunstâncias que se deram a fuga. Também para saber se os detentos não foram vistos pelas câmeras ou porquê que o sensor de movimento não disparou, uma vez que esse pavilhão possui esse dispositivo. Será verificado também se a guarita da muralha não tinha nenhum policial militar”, disse Lucas.

As forças de segurança seguem em busca de prender os foragidos.