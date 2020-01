Diretor de presídio diz que policiais penais terão dificuldades para “dar conta” de presídios do Acre

As obras de manutenção da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul serão iniciadas em fevereiro. As duas empresas vencedoras da licitação feita no fim de dezembro para atuar na rodovia são acreanas, a MSM da capital e Lima e Pinheiro de Mâncio Lima, no Vale do Juruá.

A empresa Lima e Pinheiro pertence a dois primos do deputado estadual Jonas Lima e do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (ambos do PT).

Os 410 km do contrato foram divididos em 4 lotes com valor de R$ 155 milhões para um período de manutenção de 5 anos da rodovia federal sob responsabilidade do DNIT.

A empresa de Mâncio Lima ficou responsável pelos lotes 3 e 4, de aproximadamente 185 quilômetros entre Feijó e o Rio Liberdade. Carlos Moraes, diretor do DNIT, cita que por enquanto, um dos lotes está em fase de recurso.

Segundo Moraes, este ano, um fato chamou atenção no processo de licitação das obras da BR-364: não houve oferta de descontos altos. “A média foi 14%, muito abaixo dos descontos anteriores de 25% a 40%. Isso porque as empresas sabem que terão um fiscalização efetiva. Ficamos satisfeitos por estarmos disciplinando o mercado, uma vez que descontos elevados trazem sérios problemas na execução contratual, pois geralmente a empresa não consegue executar os serviços ou tenta executar de maneira deficiente”.

As duas empresas que atuavam nas obras da BR-364 até o final do ano passado eram mineiras. Para o superintendente, o fato das duas empresas que passarão a trabalhar na rodovia serem acreanas poderá agilizar o trabalho. “Essa proximidade maior facilita o processo de tomada de decisões e os recursos ficam no Estado”.

O contrato de serviço na BR executado até o ano passado era de manutenção e restauração, que é a troca de asfalto saturado . O que será iniciado agora é apenas de manutenção do pavimento pelos próximos 5 anos. Não há recursos da bancada federal acreana destinados para a rodovia nesta etapa .