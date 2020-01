Chuvas se intensificam nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri

Vídeos e fotos mostram o completo estado de abandono do único ginásio de esportes de Senador Guiomard, ou Quinari, como a cidade também é conhecida.

Em uma época em que cada vez mais os jovens acreanos estão sendo cooptados pelas facções criminosas, o esporte é reconhecido como uma ferramenta capaz de ajudar a afastar a juventude da criminalidade.

Isso quando é possível praticar o esporte. No caso de Senador Guiomard, por exemplo, a juventude não pode fazer uso do único ginásio de esportes que existe no município há muito tempo.

O Ginásio Poliesportivo José Edson Honorato está fechado no cadeado por não ter condição de uso. Vídeos e fotos enviadas à redação do ac24horas mostram o completo estado de abandono de uma praça esportiva tão importante para a juventude da cidade.

Portas caídas, sujeira por todo lado, piso da quadra destruído, o que seria um espaço de esporte e lazer parece mais um cenário de guerra.

O ac24horas entrou em contato com Júnior Santiago, chefe do departamento de esportes da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE).

O gestor confirmou que o espaço está fechado por falta de condições de uso, afirma que o a reforma do ginásio está prevista para este ano, mas não estipulou data para o início da obra.

“Quando nós assumimos, do jeito que encontramos o ginásio achamos melhor fechar para que não ocorresse nenhum acidente até termos condições de recuperar o espaço. Nós passamos para o secretário de educação toda a pauta de espaços de esportes que precisam ser recuperados no estado. Existe uma programação para este ano, mas como tem que abrir licitação e todos os trâmites legais, não temos como precisar uma data”, afirma.

Questionado o motivo do ginásio que está há mais de um ano fechado, Santiago afirma que a questão é financeira, mas o estado já recuperou algumas praças esportivas. “Neste primeiro ano de governo fizemos uma reforma no Ginásio Coberto que há 20 anos não era reformado, reformamos também o ginásio Jader Machado lá em Cruzeiro do Sul e estamos concluindo a reforma da Arena Acreana que encerramos com a recuperação do gramado. Os ginásios do interior estão na programação para este ano”.