Adolescente de 15 anos é morto com tiro na cabeça no município de Rodrigues Alves

A população ribeirinha de Rodrigues Alves agora contará com atendimento médico e odontológico sem ter que se deslocar para a cidade. Uma Unidade Básica de Saúde flutuante foi inaugurada nesta segunda-feira,13, pelo prefeito Sebastião Correia, às margens do Rio Juruá e passará a atender a população durante o inverno Amazônico.

A primeira viagem da embarcação será feita ainda em janeiro aproveitando o grande volume do manancial. Além do Juruá, a UBS flutuante também vai no Paraná dos Mouras.

Além das consultas médicas, haverá atendimento odontológico, exames e medicamentos que compõe o tripé do atendimento básico de saúde. Uma equipe multiprofissional vai atuar na embarcação.

A UBS flutuante é fruto de emenda de Emenda do então senador Gladson Cameli no valor de R$ 2 milhões incluindo os equipamentos. “A embarcação é a garantia de que os serviços do município chegam onde o povo está. Nós vamos até eles com médicos e muito mais”, destaca o secretario de Planejamento, Jadson Moura.

O prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia, lembra que o atendimento de saúde de qualidade aos ribeirinhos, é o cumprimento de uma promessa se campanha . “O povo do Beiradão merece atendimento tanto quanto os da cidade e agora vamos garantir isso. Para o período de chuvas temos agora esse navio e para o verão temos as caminhonetes e amanhã receberemos 5 novas Triton para essa finalidade”, assegurou o prefeito.

A população presente na inauguração da UBS aprovou a medida já que a maior parte dos moradores de Rodrigues Alves vive nas zonas ribeirinha 2 rural. A dona de casa, Francisca Azevedo cita que “isso sim é a coisa certa pra cá onde o povo vive é na beira do rio mesmo”.