Acre oficializa o seu primeiro grupo de 50 investidores em ações da Bolsa de Valores

São 50 pessoas que, sob a orientação do agente de investimento Gustavo Silveira, têm motivo de sobra para sorrir. Eles deixaram a tradição da poupança e arriscam melhores ganhos em ações da Bolsa de Valores

Poupar sempre foi a melhor garantia de futuro. E agora com a recuperação da economia brasileira e queda dos juros, continua sendo um desafio escolher a melhor forma de investir o dinheiro que sobra. A poupança, apesar da tradição, começa a perder espaço para investimentos menos conhecidos.

No Acre, um grupo de investidores se associaram a XP Investimentos e hoje comemoram a boa decisão em aplicar em fundos variados, garantido melhor rendimento de seus capitais.

Nesta terça-feira (14), Gustavo bateu um papo com o jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz. Veja a entrevista: