Socorro derruba diretoria da Emurb, mantém Otoniel na Saúde e muda cabeças da Seinfra e Finanças

A prefeita Socorro Neri deve anunciar ainda esta semana mudanças significativas no primeiro escalão da gestão municipal visando as eleições de 2020. Mesmo ainda não anunciando oficialmente que será candidata, Neri movimentou o tabuleiro de poder.

O ac24horas apurou que após inúmeras reclamações da população sobre a questão dos buracos tomando conta da cidade, a prefeita resolveu trocar toda a diretoria da Empresa Municipal de Urbanismo (EMURB). Sai o diretor-presidente Marco Antônio Rodrigues e o diretor administrativo e financeiro, Gabriel Almeida. O provável substituto, pelo menos o mais cotado nos bastidores, é Carlos Callado, servidor de carreira do município. Quem devem assumir o lugar de Gabriel é o engenheiro Raphael Vitório.

Apesar de muita gente torcer contra nos corredores da PMRB, o petista Oteniel Almeida anda bem quisto pela prefeita. Além de se manter no cargo de secretário de saúde, ganhou “o status de insubstituível”. Pablo Mendes, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), vai assumir o Departamento de Comunicação no lugar da jornalista Socorro Camelo.

Uma das mudanças mais significativas deve ocorrer na Secretaria de Finanças. Sai o procurador do município, Edson Rigaud, que abre espaço para sua adjunta na pasta econômica, Samia Gouveia, assumir a titularidade. Rigaud deve assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) no lugar do engenheiro Marco Venicio Oliveira. A pasta de infraestrutura pode ainda sofrer uma série de intervenções de Socorro Neri.