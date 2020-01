PM de Cruzeiro do Sul já flagrou 39 motoristas embriagados em 2020

Às 7h da manhã desta segunda-feira, 13, já havia uma grande fila para as matrículas na Escola Madre Adelgundes Becker, no Miritizal, que este ano passa a ser cívico militar, a segunda desta modalidade em Cruzeiro do Sul.

As matrículas prosseguem até amanhã (14) para quem já era aluno da instituição e demais escolas da localidade. Na quarta, 15, se houver sobra, estudantes de outros bairros terão acesso às vagas remanescentes.

A unidade escolar oferece 800 vagas do 6° ao 9° ano e para o ensino médio e as aulas começarão no dia 10 de fevereiro. A gestão da unidade de ensino será da secretaria Estadual de Educação com o Exército.

A Escola Madre Adelgundes está sendo reformada e ampliada. Será a segunda escola cívico militar de Cruzeiro do Sul, que já conta com a Pedro II, onde estudam mais de mil alunos.

A direção da Escola e os pais estão entusiasmados com a militarização da Madre Adelgundes.

A diretora Rosa Lebre cita o apoio que terá. “Tivemos uma formação onde ficou claro que além da qualidade do ensino, o foco é a formação de cidadãos”. A agricultura Maria José de Souza cita que o filho já estuda na Unidade, mas admite que “agora fico mais tranquila pelo fato do pessoal do Exército estar na direção”.