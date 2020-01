Parada técnica suspende atendimento no Detran na próxima sexta-feira (17)

A necessidade de uma parada técnica fará com que o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) situado , localizada na Av. Nações Unidas, nº 2710 e na Unidade de Vistoria, situada na Trav. Caramuru, nº113 (rua ao lado do Lar dos Vicentinos), em Rio Branco, não realize atendimento na Unidade de Veículos.

O órgão informou por meio de nota que a parada técnica é necessária para a realização de ajustes no sistema, devido à implantação das placas padrão Mercosul. Também não haverá abertura de serviços de veículos nos postos de atendimento do interior, as chamadas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) na próxima sexta.

Nas demais unidades, serão realizados serviços de habilitações, Detran Sede/Habilitações, na Avenida Ceará, nº 3.059 (em frente ao Banco Estilo) e na Central de Serviço Público de Rio Branco (OCA), no centro da cidade. O Detran Parqueamento funcionará apenas para liberação de veículos que não exigem a emissão de documento.

O atendimento volta a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 20, em todas as unidades do Detran/AC.