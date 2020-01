Mazinho Serafim implanta primeira Usina de Beneficiamento de Castanha no Cazumbá

Com grande potencial produtivo de castanha, a Resex Cazumbá-Iracema situada às margens do rio Caeté, em Sena Madureira, atraiu uma Usina de Beneficiamento de Castanha que vai gerar emprego e renda e agregar valor ao produto. A iniciativa é do empresário Mazinho Serafim (Prefeito de Sena Madureira), que fez o lançamento da obra, neste domingo (12), acompanhado da secretária de estado, Eliane Sinhasique, deputada estadual Meire Serafim (MDB), empresários, além de vereadores, extrativistas e comunitários.

Quando começar a funcionar a usina vai gerar 20 empregos diretos e dezenas de outros indiretamente com a colheita e quebra da castanha. Em toda região, aproximadamente 30 mil latas do produto são colhidas durante a safra anual, segundo a Associação de Extrativistas do Cazumbá. “Eu sonhei com esse momento quando pedi a energia trifásica, para poder trazer indústrias. Graças a Deus, hoje podemos dizer que nossa gente poderá contar com uma indústria que trará trabalho às famílias, através do empresário Mazinho Serafim. É importante ressaltar que a Usina não é apenas do Núcleo do Cazumbá, mas de todos os moradores da Reserva e vizinhos”, observou Nenzinho Maia, representante da Reserva.

Atualmente, 43 famílias vivem no Núcleo, praticamente todos estiveram presentes no lançamento da construção do galpão que vai medir 12X30 em alvenaria. “Já trouxemos a máquina de Autoclave, Caldeira, Estufa, Mesas Inox e as Máquinas para descascar manualmente as castanhas. Fiz um compromisso com os moradores e estou cumprindo. Trouxe aqui o empresário, senador Laurinho, de Sergipe, que faz investimentos em várias partes do Brasil e poderá investir aqui no Cazumbá também futuramente. Nessa Usina, Iremos trabalhar com a produção da castanha orgânica que tem uma espécie de Selo Verde, o que agrega ainda mais valor ao preço do produto final, de forma que iremos gerar renda para os castanheiros dessa imensa Reserva Extrativista”, disse Mazinho Serafim, pioneiro na industrialização da castanha em Sena Madureira.

Representando o Governador do Estado, Gladson Cameli, a Secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, elogiou o investimento. “Nós do governo estamos satisfeitos com o prefeito Mazinho Serafim por essa veia empreendedora que ele tem, porque o povo precisa de trabalho e quando o Mazinho gera emprego, ele ajuda essas pessoas e o nosso Estado. Por isso, tem o apoio do governo do Acre. Estamos fazendo contatos para criarmos outros investimentos também e atrair mais empresários e pesquisadores para implementar novas alternativas de negócios. Precisamos botar a cabeça para funcionar. O povo acreano tem muito a explorar de forma racional o extrativismo e descobrir outras vocação econômicas, e podem contar com a nossa Secretaria de Empreendedorismo”, disse Sinhasique.

A Usina de Beneficiamento de Castanha deverá ficar pronta nos próximos meses e tem o propósito de entrar em funcionamento na próxima safra da Castanha, em parceria com a Associação de produtores Extrativistas do Cazumbá.

Após o lançamento da indústria, as famílias dos comunitários e convidados participaram de um farto almoço. Houve ainda um torneio de futebol com equipes femininas e masculinas.

Por Aldejane Pinto