Mara Rocha anuncia R$ 20 milhões para o agronegócio do Acre

Início de ano letivo é sempre igual. Pais e mães vão às compras em busca dos preços mais baratos do material escolar dos filhos.

A boa notícia é que o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), estará durante o mês de janeiro realizando a Operação Volta às Aulas.

A operação consiste na fiscalização de estabelecimentos que comercializaram materiais didáticos, papelarias e produtos relacionados à utilização escolar durante o período letivo nas escolas públicas e particulares. O intuito é verificar se as práticas de comércio estão enquadradas dentro do código do consumidor.

Além disso, a operação verifica se, dentre outras práticas, a informação é clara, ostensiva e são visíveis os preços dos produtos expostos à venda, se o estabelecimento possui o Código de Defesa do Consumidor e as formas de pagamento.

Em caso de constatação de irregularidade, o estabelecimento poderá sofrer com sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, que vão desde advertências ao fechamento do estabelecimento.

Durante este período o consumidor que se sentir lesado com qualquer uma das práticas que não estão previstas na legislação poderão efetuar uma denúncia através do telefone 151, ou fazer uma visita ao atendimento do Procon na Organização em Centro de Atendimento (OCA), situado na Praça Rosa.

Itens que NÃO PODEM ser solicitados pela escola:

Álcool hidrogenado

Algodão

Balde de pia

Balões

Bolas

Brinquedos

Caneta para lousa

Canudinho

Carimbo

Cartolina

Colas

Copos descartáveis

Cordões

Creme dental

Pendrive, CD’s e DVD’s

Elastex

Envelopes

Esponjas

Estêncil a álcool e óleo

Fantoches

Feltros

Fita dupla face, fita durex ou fitas para impressoras

Flanelas

Gibi infantil

Giz branco e colorido

Glitter

Grampeador e grampos

Isopor

Jogos em geral

Lã

Maquiagem

Marcador para retroprojetor

Massa de modelar

Medicamentos

Palito de dente

Papel em geral

Papel higiênico

Pincel atômico ou pintura

Tintas em geral

Tonner