Mãe procura por filho dependente químico que desapareceu de clínica na última quinta

O jovem Matheus Pereira de Almeida, 24 anos, morador do bairro São Francisco, encontra-se desaparecido desde a última quinta-feira (08), em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela família, o jovem é dependente químico e estaria usando drogas. Segundo a mãe, Eliane Pereira, o jovem nunca havia sumido antes, o que preocupou a família.

Em entrevista ao ac24horas, a dona Eliane Pereira, conta que Matheus Pereira estava internado desde o dia 08 de janeiro na clínica Centro de Vila, destinada à recuperação para dependentes químicos, em Rio Branco.

A mãe relata que o filho é dependente químico a um ano e três meses e, que “ultimamente, o filho tem consumido muita droga”.

A mãe afirmou que irá na tarde desta segunda-feira (13) prestar queixa do desaparecimento do filho. Quem tiver informações acerca do paradeiro de Matheus Pereira, ligue no telefone (68) 99212-5498.