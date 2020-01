Internautas afirmam que logo do PS foi copiada de site; governo diz que é criação própria

O jovem Sávio James Ferreira Souza, foi ferido com quatro tiros na madrugada desta segunda-feira (13) durante um assalto ocorrido na rua Niterói, no bairro Flor de Maio, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Sávio estava trafegando de bicicleta com sua namorada, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. As vítimas entregaram os celulares e não reagiram, mesmo assim, um dos criminosos efetuou quatro tiros que atingiu Sávio no rosto, pernas, peito. Após a ação, os bandidos fugiram em alta velocidade na moto na Avenida Ceará. Quando chegaram próximo a um supermercado perderam o controle da direção e caíram. O bandido Luiz Felipe Pinto Soares, de 23 anos, foi abandonado pelo comparsa. A ambulância do Samu, fez atendimentos ao criminoso e conduziu Felipe com múltipla fraturas pelo corpo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Uma outra viatura do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédico prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima de assalto ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no hospital e identificaram Felipe como um dos autores do roubo.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).