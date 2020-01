Incêndio quase destrói Mercadinho na Via Chico Mendes; veja vídeo

Nas eleições municipais de 2004, um nome pouco conhecido da política foi a grande novidade daquele pleito eleitoral.

Olavo da Farmácia, comerciante com fama de ajudar os mais necessitados, foi o campeão na preferência do eleitor para o cargo de vereador com mais de 4 mil votos.

Mas o destino impediu que Olavo assumisse o mandato. No mesmo ano, após ganhar as eleições, o recém-eleito faleceu vítima de problemas cardíacos.

No Diário Oficial desta segunda-feira, 13, Olavo da Farmácia é homenageado quase 16 anos após sua morte. Segundo decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, por meio de um projeto de lei do deputado Chico Viga (Podemos) o Mercado dos Colonos, situado no centro da capital acreana, passa a se chamar Marcado dos Colonos Olavo da Farmácia.

A homenagem já havia sido tentada em 2010, mas foi vetada pelo então governador Binho Marques após parecer contrário da PGE.