Governo divulga resultado da avaliação escrita dos candidatos do Colégio Militar Tiradentes

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), divulgaram nesta segunda-feira (13) a relação final do processo de admissão de alunos para vagas do 6º ano do ensino fundamental II.

O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13).

A relação trata dos candidatos que realizaram a prova de avaliação escrita para o ensino fundamental 6º ano II (turno vespertino) do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), localizado na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

Para mais informações, clique aqui.