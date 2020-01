Enquanto o PSD, Progressista, PT e outros partidos procuram nomes para disputar a prefeitura de Rio Branco, o PSDB vai comendo pela borda. O ex-reitor da UFAC, Minoru Kinpara, tem participado de encontros, reuniões e palestras com vários seguimentos sociais. É bastante procurado e assediado por onde passa. Não será surpresa se nas próximas pesquisas aparecer bem posicionado como vem acontecendo. Outro que também já definiu o seu candidato e a linha de atuação foi o MDB com deputado Roberto Duarte. Tucanos e emedebistas sabem muito bem o que querem. Quem não sabe o que quer qualquer coisa serve. Progressistas, o PSD e o PT patinam nas indefinições. Enquanto isso, os demais concorrentes avançam. Em relação a prefeita Socorro Neri (PSB) ela está correta em não anunciar se será candidata à reeleição ou não. Se o fizer não vai conseguir mais administrar a cidade que, aliás, tem feito com zelo e responsabilidade muito embora alguns reclamem o que é perfeitamente compreensível. Tem gente amarga, azeda, insatisfeita com tudo ou, então, já tem seu candidato.

. Os críticos da secretária Eliane Sinhasique poderiam fazer uma visitinha básica no departamento de paleontologia da Ufac.

. Não digo o Rex, mas tem o Purussauru (jacaré gigante) e até a preguiça-gigante que viveram no Acre no cretáceo.

. Outras cidades realmente fazem esculturas de animais pré-históricos como, por exemplo, na Argentina (Terra do Fogo), nos Estados Unidos…qual o problema de fazer por aqui também?!

. Nas redes sociais a ideia da Sinhasique foi bem debatida!

. Aliás, sobre a preguiça-gigante fez escola…deve ter cruzamento com tipos humanoides quando vivíamos na era do Senhor dos Anéis.

. Dia desses cruzei com o Smeagol!

. Poderia se colocar também um casal de macaco prego gigante!

. O PT não tem mais aquela força que tinha antes, é um paciente com anemia profunda e vai levar um tempo para se recuperar.

. A prefeita Socorro Neri (PSB), ao que parece, aceita discutir alianças com outros partidos sem comprometer a integridade da gestão.

. E uma mulher que pensa politicamente a frente do seu tempo; infelizmente no Brasil a prática do toma-lá-dá-cá não vai acabar tão cedo.

. É que dá para perceber já que ela ainda não se manifestou!

. Até o mito teve que abrir as pernas para o Congresso Nacional.

. “Não posso governar sem ouvir os deputados e senadores, vejam o que aconteceu com a presidenta Dilma”, murmura.

. Mas era para ser diferente, seu mito!

. Cada vez que recebo a informação de que determinada pessoa de uma prefeitura está cobrando e recebendo propinas fico chocado, estarrecido, atônito, pasmado!

. Como pode alguém, em sã consciência, roubar dinheiro público de uma prefeitura sabendo que vai fazer falta para crianças, jovens, adolescentes e idosos.

. Ainda tem uns que vão para a igreja no domingo e cantam Aleluia! Aleluia! Aleluiaaaaa..aaaa!

. Tudo isso lá em Rondônia!

. Graças a Deus que no Acre não tem dessas coisas!

. Se bem que a Polícia Federal diz o contrário!

. R$ 30 mil é R$ 30 mil, ainda tem valor!

. Viram no Fantástico?!

. O governador Gladson é um cara esforçado; quando não dá de um jeito ele tenta de outro; uma hora acerta, Macunaíma!

. Se tem um vice que não dá trabalho é o major Rocha!

. É o que diz o governador e o que se vê!

. Bom dia, Cruzeiro do Sul!

. A pessoa na rede social é de um jeito e na vida real de outro!

. Defende a natureza, não é preconceituosa, só fala em amor, perdão, luta contra as injustiças, o machismo, o feminicídio e outras bandeiras politicamente corretas.

. Fora das redes é o capeta vestido de gente!

. A minha professora virtual, a psicóloga Maria Lúcia Homem, estava explicando porque somos assim, nós os humanos.

. Já leu “A Coragem de dizer não”?!

. Falta coragem, bom dia!