Após cinco anos e vários títulos, técnico do Galvez é demitido após eliminação na Copinha

Após cinco anos no comando do Galvez, o técnico Oziel Moreira deixa o cargo após não conseguir obter a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Galvez perdeu dois de seus três jogos na fase de grupos e acabou eliminado da copinha.

O técnico conquistou 11 títulos em cinco anos com as categorias de base do clube. Entre os títulos, foi duas vezes campeão do Campeonato Acreano Sub-20, quatro do Sub-17, três do Sub-15, uma do Sub-13 e uma do Sub-11.

O grande feito, no entanto, foi a campanha memorável na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, levando o Galvez até a terceira fase da Copinha e colocando o futebol acreano de forma inédita entre os 32 melhores do torneio.

O presidente do Imperador, Edener Franco, garantiu que a decisão foi tomada em comum acordo e que ainda não tem um substituto para comandar a base do clube. “Estamos avaliando o sucessor”, explicou.

Oziel fez uma avaliação positiva do período em que comandou o Imperador. O treinador relatou que irá dedicar mais tempo para a família e que não sabe se dará sequência à carreira, “Meu futuro está nas mãos de Deus”, concluiu.

Com informações da Agazeta.net