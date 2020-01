Alan Rick participa de entrega de equipamentos adquiridos com suas emendas parlamentares

O deputado federal Alan Rick (DEM) tem aproveitado o recesso parlamentar para visitar os municípios do interior do Acre. Na última semana ele esteve em Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, onde se reuniu com prefeitos para tratar das suas emendas parlamentares de 2020 e participou de entregas de equipamentos, oriundos de suas emendas individuais nos anos anteriores, e que estão sendo usados na melhoria da agricultura familiar, educação, saúde e infraestrutura.

Em Santa Rosa do Purus Alan Rick foi recebido com festa pela comunidade, já na pista de pouso. Lá realizou, juntamente com o prefeito Assis Moura e o vice-prefeito Nêgo Kaxinawá, a entrega de uma ambulância, no valor de R$ 100 mil para servir à saúde municipal, um trator com implementos agrícolas no valor de R$ 200 mil e um caminhão, no valor de R$ 300 mil, adquiridos através de suas emendas individuais para o fortalecimento da agricultura na região.

O deputado, juntamente com os membros da Executiva do DEMOCRATAS também participou de um grande ato de filiação onde lideranças locais e pré-candidatos a vereador se filiaram ao partido juntamente com o vice-prefeito Nêgo Kaxinawá.

Em Manoel Urbano ele visitou o vice-prefeito Toscano e tratou de suas emendas, já empenhadas, entre elas a que vai garantir a construção do novo centro administrativo do município, no valor de R$ 500 mil. À noite realizaram ato de filiação e apresentação de pré-candidaturas no município.

Em Feijó Alan Rick foi recebido por suas lideranças locais e visitou o prefeito Kiefer Cavalcante. Na sequência participou da entrega de implementos agrícolas e um trator de esteira, adquirido com emenda individual de R$ 300 mil. O deputado visitou a usina de asfalto da cidade que trabalha a todo vapor através do governo do Estado e tratou das emendas já empenhadas para 2020. Nos últimos cinco anos, Alan Rick garantiu R$ 3.350.000,00 em emendas individuais para Feijó, além de recursos extras como o sistema de abastecimento de água e o plano municipal de saneamento, orçados em R$ 3,3 milhões, reforma de escolas via FNDE e ônibus escolares que serão entregues este ano.

Também em Feijó o deputado se reuniu com lideranças partidárias e futuros pré-candidatos do DEMOCRATAS no município.

Alan Rick também visitou a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, para tratar das emendas para o município, além de recursos para reforma e ampliação de escolas via FNDE. Mas foi no Hospital Sansão Gomes que teve sua principal agenda.

“A saúde tem sido uma das prioridades do meu mandato. No Hospital Sansão Gomes conversei com pacientes e com a diretora geral, Laura Pontes, sobre suas principais dificuldades. No ano passado aloquei R$ 500 mil para o Hospital e depois desta visita, compreendo a necessidade de seguirmos trabalhando por mais recursos para essas unidades”, disse Alan Rick.

A noite, o deputado e sua comitiva participaram de um grande ato de filiação e apresentação de pré-candidatos, organizado pelo diretório local.

Juruá

Na região do Alto Juruá, Alan Rick manteve agendas com os prefeitos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

A primeira agenda foi em Porto Walter. Acompanhado do prefeito Zezinho Barbary, o deputado visitou as obras do sistema de abastecimento de água da comunidade Lindalvos, a uma hora de voadeira subindo o rio Juruá.

A obra está sendo construída com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil. Alan Rick e o prefeito foram recebidos com festa pela comunidade que há muitos anos sonhava com a água tratada em suas torneiras.

Em Marechal Thaumaturgo, ao lado do prefeito Isaac Piyãko, do vice-prefeito Valdélio Furtado, secretários e vereadores, fez a entrega de uma patrulha mecanizada agrícola, no valor de R$ 300 mil. A grande notícia foi a garantia dos recursos, via FNDE, para a construção da escola Justiniano Serpa, um sonho antigo da comunidade. A escola modelo tem previsão orçamentária de R$ 4,4 milhões e, quando pronta, poderá receber até 800 alunos.

Em Rodrigues Alves, o parlamentar fez a entrega de um caminhão prancha no valor de R$ 400 mil, ao lado do prefeito Sebastião Correia.

A noite participou de grande reunião partidária com as jovens lideranças políticas do DEMOCRATAS em Rodrigues Alves.

“Nosso mandato tem ajudado muito os prefeitos do interior e, principalmente, de regiões de difícil acesso. Parte de nossas emendas são via SUDAM e aqui preciso fazer um reconhecimento do apoio do presidente Paulo Roberto Correia que sempre tem atendido nossos pleitos e, assim, permitido a entrega dos equipamentos às comunidades”, destaca Alan Rick.

Cruzeiro do Sul

Já em Cruzeiro do Sul, acompanhado da chefe de gabinete da prefeitura, Idelcleide Cordeiro, do vereador Elenildo Nascimento e do secretário de Agricultura Genilson Maia, Alan Rick visitou a comunidade Estirão do Olivença, que reúne mais de 100 famílias e fica às margens do rio Juruá.

“O vereador e o prefeito, através da secretária, nos pediram ajuda para atender as demandas dos produtores. Fiz questão de ir pessoalmente e conversar com a comunidade. Lá, seu Antônio Monteiro, líder comunitário, e os moradores reiteraram a solicitação de duas casas de farinha e a construção de açudes. Já temos uma emenda individual empenhada que contempla aquisição de casas de farinha e outra para a compra de uma escavadeira hidráulica para melhorar a piscicultura local e desta forma pude atender à solicitação prontamente”, disse Alan Rick, lembrado que as casas de farinha devem estar disponíveis em fevereiro e os açudes serão construídos no verão.

Alan Rick também participou da inauguração do diretório municipal do DEMOCRATAS e da posse da nova executiva municipal presidida pelo secretário Genilson Maia.