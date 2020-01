Todos os rios da Bacia Hidrográfica do Rio Acre vazam neste domingo

Uma Estação Espacial Internacional poderá ser vista de vários pontos do Acre no início da noite deste domingo (12). Esta não é a primeira vez que a estrutura passará sob o Acre. Conforme informado pelo pesquisador Davi Friale no portal O Tempo Aqui, a estrutura irá passar sobre a capital do Acre e cidades próximas.

Às 18h22min, ela aparecerá no horizonte sudoeste do estado. Às 18h26min, estará na posição mais próxima de Rio Branco, quando estará na direção noroeste, levantando a vista cerca de 65 graus. “Às 18h31min, ela desaparecerá na sombra da Terra, na direção nordeste”, diz o pesquisador.

O maior veículo espacial já construído pelo homem poderá ser facilmente visto se não houver muitas nuvens no céu. De brilho intenso, a Estação Espacial Internacional viaja com velocidade de 27.500km/h, ou 7.500 metros por segundo. Desta vez, ela estará a uma altura acima de 400km. É quase duas vezes maior do que um campo de futebol e carrega até seis astronautas em seu interior