PSL rechaça dar legenda para Tião Bocalom ser candidato a prefeito de Rio Branco

O nível do rio Acre na capital acreana baixou para os 13,10 metros neste domingo (12). O sinal de vazante é um alívio para as famílias que precisaram ser realojadas devido à cheia do Rio Acre nos últimos dias. Mesmo assim, as autoridades locais seguem em alerta, monitorando a oscilação do manancial e a situação das residências que foram atingidas em áreas alagadas.

A água baixou na maior parte dos pontos de alagamentos dos bairros que fazem margem com o rio, mais ainda assim o monitoramento diário em todos os rios no estado continua, uma vez que a previsão da Defesa Civil aponta para mais chuvas nas próximas semanas. Com isso, o nível dos rios pode voltar a subir.

A vazante em Rio Branco começou na última sexta-feira, e também reflete nos demais municípios. As famílias que foram retiradas de suas casas devido a inundação só vão retornar quando não tiver mais riscos de o rio subir novamente, tanto na capital como no interior do Acre.