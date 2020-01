Governador sai em defesa de Sinhasique na polêmica de dinossauros em pórtico do Acre

O governador Gladson Cameli afirmou durante uma conversa informal com o ac24horas que o ainda secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, que pediu demissão recentemente do cargo, pode ser remanejado para outra pasta. O fato é que oficialmente Trindade ainda não foi exonerado e o Chefe do Palácio Rio Branco tenta convencê-lo a desistir de retornar ao cargo de Assessor do Tribunal de Contas do Estado.

“Existe uma essa possibilidade dele ficar em outro lugar. Quero resolver isso com ele o mais rápido possível. Quero conversar com ele numa boa e colocar as coisas na mesa, sem pressão, sem stress. No que depender de mim, o Ribamar não sai do governo”, destacou Cameli enfatizando que deve ter uma conversa definitiva ainda hoje com o seu “homem de confiança”.

Cameli enfatizou ainda que pretende alinhar estrategicamente os trabalhos com toda a equipe de governo. “Eu preciso alinhar isso, ter discurso único. Não quero cometer os mesmos erros de 2019. Preciso do apoio de todos e que a vaidade seja deixada de lado”, frisou.