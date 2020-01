Bandido é morto após invadir empresa Pedra Norte e trocar tiros com vigilantes

Um criminoso ainda não identificado foi morto com um tiro ao tentar roubar a empresa Pedra Norte com mais dois comparsas na noite deste domingo (12). O fato ocorreu no Parque Industrial na BR-364, no Residencial Rosa Linda, 2° Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, três homens não identificados, encapuzados, membros de uma facção, invadiram o escritório da empresa e de posse de armas de fogo trocaram tiros com dois vigilantes. Durante a ação, um dos criminosos foi atingido com um tiro no ombro e caiu dentro da empresa desmaiado. Os outros dois bandidos ao verem o amigo ferido fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar na empresa, nada puderam fazer pelo bandido que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. Várias rondas foram feitas pelos policiais na região em busca de prender os outros dois criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O caso já está sendo investigado por Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).