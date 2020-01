Marinha abre inquérito para apurar naufrágios em rios no Juruá

O governador Gladson Cameli disse que no dia 15 de janeiro vai repassar recursos para a Oscip Anssau que administra o Hospital do Juruá, e garantir o pagamento de dezembro dos servidores da unidade hospitalar.

Ele demonstrou irritação, com o que chamou de “tempestade em copo d’água porque houve um erro e um mês de atraso. Eu lembro de atraso de meses no governo passado e não vi essa confusão toda. Eu só espero que a Anssau não esteja com nenhuma certidão atrasada e possa receber o recurso”, alfinetou ele.

O Sindicato dos Enfermeiros do Acre marcou uma Assembleia Geral Extraordinária com a categoria para terça-feira,14, tendo como pauta o indicativo de greve por causa do atraso.

Para Gladson, “a pressão não resolve nada e eu não via isso antes”.

Sobre o pedido de exoneração do coordenador da Regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda, o chefe do executivo disse que vai tratar do assunto pessoalmente com ele é disse que vai acelerar o processo de regionalização de fato da saúde no Juruá, incluindo autonomia financeira.