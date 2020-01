Festival Mineiro de Fotografia busca novos talentos no Acre

A equipe do festival está na estrada com dois objetivos na bagagem: apresentar o evento da histórica cidade mineira, por meio de palestras dos organizadores e realizar encontros com autores locais, em busca de trabalhos relevantes que viabilizem uma mostra significativa para a décima edição do Festival de Fotografia que acontecerá entre 18 e 22 de março deste ano em Tiradentes (MG).

Você tem algum amigo (a) que goste de fotografia? Então, repare bem, a Filmoteca Acreana, na próxima quinta-feira (16), será palco do evento chamado Foto em Pauta na Estrada – Região Norte. A entrada é aberta e gratuita.

O evento já passou pelas cidades de Belém (PA), Manaus (AM) e segue ainda para Porto Velho (RO) e logo em seguida chega em Rio Branco (AC), buscando talentos do Norte para compor uma grande exposição sobre a região norte.

No evento, o professor de fotografia e fotógrafo Eugênio Sávio, organizador do evento, apresentará ao público rio-branquense o tradicional festival de fotografia que acontece anualmente na cidade de Tiradentes (MG).

“Realizar esta viagem para a Região Norte reforça a intenção do Festival de ser um evento de referência para a fotografia brasileira como um todo, não apenas focado no Sudeste, onde estamos”, afirma o idealizador e curador geral do evento, Eugênio Sávio, que é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) .

Segundo ele, a intenção da organização do Festival de Fotografia de Tiradentes é surpreender o público. “Vamos apresentar obras de artistas que ainda não tiveram chance de ter trabalhos circulando nacionalmente”, acrescenta.

Além de Eugênio Sávio, integram a equipe na expedição ao Norte do país os artistas mineiros João Castilho e Pedro David, que serão os curadores da exposição durante o Festival, em março.

Com informações de Talita Oliveira

Sobre o Festival

O objetivo central do Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta é levar ao público, por meio de exposições, palestras e mesas de discussão, nomes de indiscutível conhecimento teórico, técnico e artístico. São nomes importantes da produção fotográfica.

O Festival de Fotografia de Tiradentes é realizado desde 2011, com a proposta de divulgar a produção fotográfica brasileira, e fomentar o desenvolvimento da linguagem artística no Brasil.

O evento ganhou força com a consolidação das parcerias de apoiadores e patrocinadores, além da essencial colaboração dos fotógrafos envolvidos, que participam das exposições, palestras e workshops. O Festival é realizado com os benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Toda a programação é aberta ao público, sem cobrança de ingressos.

Em seu 10º ano, o Festival de Fotografia de Tiradentes impressiona pelos números. Reuniu trabalhos de 834 fotógrafos em 100 exposições, lançou 150 livros de fotografia, realizou 137 palestras e ofereceu 122 cursos e workshops. “Todo este esforço demonstra a importância do festival para o debate e a democratização da fotografia autoral brasileira”, observa o idealizador e curador geral, Eugênio Sávio.