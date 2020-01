Festa de São Sebastião é aberta com missa campal no município de Xapuri

Fonte ligada ao governo do Estado em Xapuri garante que cabeças deverão rolar no município nos próximos dias ou, no mais tardar, em semanas. Os alvos serão comissionados indicados pelo deputado Antônio Pedro e seu filho, Aílson Mendonça, ambos do Democratas, que não teriam respondido de maneira positiva às expectativas traçadas para o primeiro ano do governo Cameli.

De acordo com as informações, a inoperância e a subserviência ao deputado e a seu primogênito, da parte dos comissionados nomeados e renomeados pelo novo governo, causam a insatisfação daqueles que não foram agraciados, situação que pode, inclusive, influenciar no resultado das próximas eleições municipais, que este ano possuem uma enorme importância para a consolidação do atual projeto político estabelecido no poder.

Os principais setores onde deverão ocorrer as mudanças são Educação e Saúde. No primeiro, coordenado pela professora Edna Barbosa de Farias, a situação, segundo a fonte, é de caos institucionalizado. Não se sabe quem é quem ou quem manda. Completamente perdida diante da complexidade que a gerência do Núcleo de Educação possui, a gestora resume a sua atuação em cumprir ordens de seus padrinhos políticos, pai e filho.

Na Saúde, a situação não é diferente. O diretor-geral do Hospital Epaminondas Jácome, João Honorato Cardoso, é um tradicional e respeitado comerciante da cidade, mas que não entende patavinas da área para a qual foi nomeado, também por indicação do deputado Antônio Pedro, de quem é parceiro ainda na condução da Associação Comercial de Xapuri.

Outro setor cujo gestor no município causa arrepios na equipe de governo é o escritório do Depasa. O gerente, Marcos Antônio Mansour, é um poço de encrencas, além de alguns o considerarem demasiadamente esforçado em bajular o governo e a delatar os próprios colegas de grupo político. Enquanto isso, o abastecimento de água tratada na cidade se transformou em um dos maiores motivos de reclamação da população local.

Para se ter uma ideia da situação, um bairro inteiro da cidade, o Sibéria, localizado no outro lado do rio Acre, amargou o Natal passado e a entrada do Ano Novo completamente sem água nas torneiras. O escritório local do Depasa trabalhou por mais de 20 dias sem conseguir resolver o problema, obrigando a direção estadual da autarquia a pedir ajuda da prefeitura para solucionar o desabastecimento que prossegue até hoje.

A fonte diz ainda que, além de não terem dado o resultado esperado pelo governo, as nomeações de Gladson para os principais cargos no município resultaram em desunião e conflitos dentro do grupo que fez oposição à gestão petista contribuindo para a acachapante vitória de Cameli no último pleito estadual. A razão foi exatamente a divisão desigual, no município, dos cargos entre os aliados de campanha eleitoral.

Tendo abocanhado praticamente todos os cargos mais relevantes em Xapuri, o deputado democrata e o filho, pretenso candidato à prefeitura, ganharam a antipatia e perderam o apoio de antigos parceiros. Um dos resultados disso foi a decisão do MDB de lançar pré-candidatos e sustentar candidatura própria no município em oposição ao nome de Aílson, que seria o candidato de Gladson à prefeitura.

Quem tem se entusiasmado com a situação é o atual prefeito, Bira Vasconcelos, do PT, visivelmente beneficiado pela falta de coesão de seus principais adversários na corrida pela reeleição. Bem avaliado em levantamento interno razoavelmente recente, Vasconcelos pode se aproveitar do “olho grande” de Antônio Pedro e Aílson para superar a onda de rejeição ao seu partido e vencer a eleição em um dos municípios mais estratégicos da “geopolítica” acreana.

Resta aguardar se o rearranjo do governo com relação aos cargos comissionados – caso se confirme – vai promover mudanças na atual conjuntura, que se desenha com traços firmes na terra de Chico Mendes. A permanecer como está, à base do “meu pirão primeiro”, as possibilidades de uma reviravolta no cenário político do estado poderá estar começando por lá.