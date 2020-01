Cruzeiro do Sul registra recorde de tempo seco no Acre em 2020

A umidade do ar registrou novo recorde de tempo seco no Acre em 2020. Segundo informou o portal O Tempo Aqui, a umidade baixou para 36% em Cruzeiro do Sul. O fato foi registrado na última quarta-feira (8).

A massa de ar seco que chegou ao Acre e Amazonas já havia baixado acentuadamente a umidade do ar no início dessa semana, quando foram registrados apenas 38%, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Feijó, e 44% em Rio Branco. Tais situações são raras, segundo pesquisadores, para mês de janeiro, que é tipicamente chuvoso na região.

Neste sábado, 11, a umidade mínima do ar na parte da tarde pode varia entre 45 e 65%, no leste e no sul do estado, e entre 40 e 60%, nas demais áreas.