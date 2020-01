Amazonense Eduardo Branco se apresenta na Usina de Arte neste sábado

A Polícia Militar da Paraíba anunciou ter prendido na noite desta sexta-feira (10), dois suspeitos de envolvimento em vários assaltos a residências na região metropolitana de João Pessoa, Paraíba.

Os acusados foram interceptados durante a 35ª Operação Impacto, no bairro de Jaguaribe, na Capital. Um deles estava sendo procurado pela justiça do Estado do Acre. A PM não divulgou nome ou rosto do acreano.

De acordo com informações da PM, os suspeitos chegavam a sequestrar as vítimas durante as ações criminosas. Ainda conforme a polícia, o último crime praticado pelos acusados foi na noite da última segunda-feira (6), em uma casa na praia de Jacumã, no Litoral Sul, onde eles fizeram uma família refém e fugiram levando o carro com uma das vítimas dentro, que foi abandonada no Colinas do Sul, em João Pessoa.

“Eles estavam circulando neste carro levado na última segunda-feira e tentaram fugir de uma blitz da Operação Impacto, que estava acontecendo no bairro de Cruz das Armas, mas foram interceptados pelo BEPMotos (Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas) no bairro de Jaguaribe, onde foi apreendido um revólver cal.38”, detalhou o subcomandante do 1º Batalhão, tenente-coronel M Lima.

Ainda segundo o oficial, no momento da abordagem estavam no carro os dois suspeitos e um adolescente. “O menor era filho de um dos acusados, mas não teria envolvimento com os casos, conforme ele alegou e foi confirmado pelos suspeitos. O veículo já estava com placa clonada e nas casas dos acusados, em Nova Mangabeira, apreendemos um rifle aferrolhado com cano cerrado, um simulacro e recuperamos vários objetos dos crimes praticados pela dupla”, completou.

