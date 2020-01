Sinhasique diz que decisão sobre dinossauros caberá ao governo

Em meio à avalanche de críticas e também sugestões emitidas pelos internautas acreanos, a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, afirmou nesta sexta-feira, 10, que agora quem deverá decidir se coloca ou não os dinossauros gigantes como pórtico do Estado será a equipe principal de governo.

Sinhasique aproveitou para responder as críticas: “não leiam só as manchetes! Para poder de fato se inteirar dos assuntos, é preciso ir mais à fundo. Não seja aquele que lê apenas a “orelha do livro””, escreveu.

A pasta conseguiu R$ 433.798,00 de emenda parlamentar para que a secretaria de Infraestrutura possa desenvolver o projeto de engenharia e arquitetura da obra. “Minha ideia inicial era colocar o Plácido de Castro no seu cavalo e a placa com os seguintes dizeres: ‘Bem-Vindo ao Acre – Único estado que lutou para ser brasileiro’”, explicou Eliane.

Segundo ela, a equipe começou a trabalhar no projeto e apresentou a sugestão de colocar o dinossauro, entendendo que o apelo visual seria maior, tendo como base a brincadeira e piadas que fazem sobre o Acre.

“Fiquei em dúvida se seria uma boa estratégia e resolvi pedir a opinião pública.

Continuo defendendo minha ideia inicial, junto à equipe, e agora essa decisão será tomada pela equipe de governo. Toda sugestão é válida e tem seus prós e contras”, garante a secretária.