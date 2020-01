PT quer Jorge candidato

O PT não descarta a possibilidade do ex-prefeito, ex-governador e ex-senador Jorge Viana disputar a eleição em Rio Branco este ano. Aliás, é o sonho de consumo de todos os petistas que veem em Jorge a possibilidade real de ganharem a prefeitura retornando ao poder. Desde p início do processo que o presidente do partido, Cesário Braga, trabalha nesse sentido. Com a desistência do prefeito Raimundo Angelim, a impossibilidade de Marcus Alexandre só restaria o nome de Jorge que, segundo uma fonte petista, está propenso em aceitar o convite. Jorge Viana já vem coordenando diversas reuniões com lideranças para soerguer o partido, principalmente na capital.

Um vereador do PT revelou a coluna que esteve reunido com ele e sentiu que Jorge não descarta disputar a eleição. “Antes ele não aceitava nem falar no assunto, mas agora é diferente”, declarou. O que mais tem motivado Jorge Viana, segundo disse, é a desorganização política e administrativa dos partidos de oposição ao PT que não conseguem governar com tantas disputas internas. Para ele, a mudança constante de secretários e a falta de um programa de governo tem feito a população refletir sobre o legado do seu governo e do ex-governador Binho. “´Para o PT o Jorge representa uma lua no fim do túnel”, afirmou, argumentando que a referência não deve ser os últimos quatro anos de governo da FPA, mas os 16 anteriores antes do golpe e da crise econômica.

. Chega a informação de Senador Guiomard (que o prefeito chama de Quinary) de que a ex-deputada federal Antônia Lúcia poderá disputar a eleição para a prefeitura.

. Ela e o marido, deputado Silas Câmara, tem realizado visitas periódicas ao município avaliando a situação.

. É uma forte candidata, sem dúvidas!

. Só anotem…

. Jorge Viana e Sérgio Oliveira sempre foram excelentes parceiros políticos.

. Depois cobrem!

. A filiação da ex-prefeita e ex-deputada Leila no MDB é prego batido, ponta virada!

. Se vai disputar a eleição municipal, como diz o Zé do Brejo, são outros quinhentos.

. Com a nova lei de abuso de autoridade a polícia está impedida de mostrar o rosto dos bandidos; quatro estados já começaram a pôr em prática a nova lei.

. “A vingança é um prato que se serve frio”, tema de um velho filme do oeste americano com Franco Nero e Giuliano Gema.

. Coisa do arco da velha!

. Multar carro parado na zona azul é refresco, quero ver multar motoqueiros que avançam sinal vermelho o tempo todo em diversos pontos da cidade.

. Polícia em pontos da cidade já transmitem uma boa sensação de segurança!

. Mesmo assim as execuções continuam nos grotões onde o tráfico dita a lei.

. Chega de babação ao ministro Sérgio Moro, ele tem é que resolver o problema da violência, do crime organizado, do tráfico de drogas e assassinatos.

. Prender político corrupto é moleza, duro é prender um sujeito armado até os dentes de dinamite, fuzil e pistolas.

. Segundo o Friale, vem muita chuva por aí!

. Numa roda de onze pessoas, oito diziam votar em Minoru Kinpara, mas elogiaram a gestão da prefeita Socorro Neri como sendo uma pessoa muito correta.

. Ela ainda não definiu se será candidata ou não.

. Bom dia!