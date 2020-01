Obra pública inacabada não pode mais ser inaugurada no Acre, diz lei

Preocupado com a possibilidade de uma eventual enchente nos primeiros meses deste ano, o vice-governador Major Rocha, acompanhado do secretário de Estado de Assuntos Estratégicos, Thiago Caetano, monitorou na manhã desta quinta-feira, 9, o nível do rio Acre e de um dos seus principais afluentes no entorno da capital, o riozinho do Rôla.

Em uma embarcação do Corpo de Bombeiros, o gestor pode constatar o atual cenário de cheia em vários bairros localizados às margens do rio Acre e também a situação na zona rural. Segundo a medição realizada às 12 h, o nível do manancial era de 14,29 m ainda acima da cota de transbordamento, que é de 14 metros.

“Temos uma preocupação muito grande com o período que enfrentamos, que é de cheia dos nossos rios. Portanto, é necessário fazer esse monitoramento constante. Saber como está o regime de águas do riozinho do Rôla e ver também os impactos da cheia nesse período na zona urbana e na zona rural. Essa é uma situação que merece atenção constante do Estado, do município e de todos os órgãos que compõem o sistema de Defesa Civil”, salientou.

Major Rocha destacou que o Estado possui um aprimorado plano de contingência caso os alagamentos sejam confirmados. O vice-governador disse ainda que todo o aparato estatal estará de prontidão para socorrer e prestar assistência a possíveis desabrigados, além do irrestrito apoio aos municípios que sofrem com o fenômeno natural.

“Nós temos o nosso plano de contingência com a todas as orientações e ações previamente já definidas e que devem ser adotadas caso a possibilidade de uma inundação venha se concretizar. Todos os nossos órgãos atuarão de maneira conjunta com os municípios e vamos dar a resposta as diversas necessidades que o regime de águas impõe”, explicou Rocha.