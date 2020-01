Nascente do Rio Acre é o lugar onde mais choveu em janeiro

O boletim desta sexta-feira (10) da Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente apresenta o acumulado de chuva desde 1º de janeiro até às 10 horas de hoje. A estação de monitoramento da Aldeia dos Patos, região de nascente do Rio Acre, registrou o maior volume de chuvas no período: 137,4 milímetros.

O Igarapé Espalha, no Seringal Belo Horizonte, vem na sequência do acumulado de chuvas em janeiro: 91,2 mm. Ponte do Rio Liberdade, 78,2 mm; Seringal Guarany (59,6 mm) e Rio Rola (32,4 mm).

O acumulado de chuva do início de janeiro para as estações de monitoramento que possuem série climatológica para efeito de comparação (onde é possível observar se a chuva está abaixo ou acima do esperado para o mês) indica que os maiores acumulados de chuva registrados foram em Brasileia (192,6 mm), Assis Brasil (186,4 mm), Xapuri (142,4 mm), Cruzeiro do Sul (100,4 mm), Capixaba (95,6 mm), Marechal Thaumaturgo (73,0 mm) e Rio Branco (72,8 mm).