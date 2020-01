Moradores afetados pela enchente em Brasileia já começam a retornar para casa

Nesta quarta-feira, 8, o Rio Acre ultrapassou os 12 metros em Xapuri, mas a Coordenação Municipal de Defesa Civil diz que a situação é tranquila em razão de o nível do manancial em Assis Brasil estar em 4,11 metros, vazante que deve chegar a Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri nas próximas horas.

A relativa tranquilidade em Xapuri se dá também em razão de a cota de transbordamento na cidade ser de 13,40 metros, o que faz com que o rio ainda esteja longe de atingir as partes mais baixas. Mesmo assim, as coordenações da Defesa Civil do estado e do município estão de prontidão.

A prefeitura já tem definido o plano de contingência para a possibilidade de enchente, assim como os detalhes referentes à necessidade de definição de abrigos. O 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros também se mantém em atenção constante para o caso de o nível do rio continuar subindo.

Em 2015, o Rio Acre se elevou acima dos 18 metros submetendo as cidades acreanas por onde passa a uma enchente completamente fora dos padrões conhecidos que deixou um rastro de destruição, desabrigando milhares de pessoas desde o Peru até o Amazonas.

Em Xapuri, a enchente de 2015 atingiu 40% do perímetro urbano. Cartões postais da cidade como a Casa de Chico Mende e a igreja de São Sebastião foram fortemente atingidos. Ainda hoje, há pessoas vivendo por conta do aluguel social no município depois de terem perdidos suas casas.